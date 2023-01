Kilde wint met gebroken hand op legendarische Hahnenkamm

Aleksander Aamodt Kilde heeft de klassieke afdaling op de Hahnenkamm in Kitzbühel gewonnen. De Noor was onder lastige omstandigheden met gebroken hand veruit de beste skiër. De Fransman Johan Clarey, 42 jaar inmiddels, werd tweede, de Amerikaan Travis Ganong derde. Het was voor Kilde de twintigste zege in de wereldbeker. Gebroken hand Kilde kende turbulente dagen in Kitzbühel. Donderdag knalde tijdens een training zijn rechterhand met hoge snelheid op de ijzige Streif-piste. Zijn hand klapte dubbel en de Noor (30) klaagde na afloop over pijn. Een röntgenfoto in het ziekenhuis maakte duidelijk waarom: een breuk net onder de pols. Gisteren ging Kilde toch van start op de eerste afdaling in Kitzbühel en daarop lukte het nog niet. Kilde bleef ternauwernood overeind, scheerde enkele centimeters langs de netten en werd slechts zestiende.

Ook Arnold Schwarzenegger en Lindsey Vonn zagen Kilde winnen - Reuters

Vanmorgen waren de omstandigheden lastig. Ondanks sneeuwval en aardig wat mist in het dal van Kitzbühel werd het parcours toch vrijgegeven voor de hoogmis van de skisport in Oostenrijk. Kilde had zich één ding voorgenomen: skiën met een plan. En dat lukte. Kilde, al goed voor zes keer winst dit seizoen, zette veruit de snelste tijd neer en werd zo de eerste Noor in de geschiedenis die de zaterdagse klassieker op de Hahnenkamm won. "Dit is een belangrijke zege voor me, zo niet de belangrijkste", jubelde de Noor tegenover de Oostenrijkse camera's.

Aleksander Aamodt Kilde op het erepodium - m