Grote drukte bij tulpenpluktuin op Museumplein

In de stralende zon hebben naar schatting 18.000 mensen vanmiddag een bosje tulpen geplukt op het Museumplein in Amsterdam.

In het kader van Nationale Tulpendag, de start van het seizoen, hadden kwekers ongeveer 200.000 tulpen op het plein 'geplant' om weg te geven. De tulpen waren binnen een mum van tijd allemaal geplukt.

Bij aanvang van het evenement doopte drievoudig schaatskampioen Irene Schouten een lichtroze tulp. Die bloem is niet vernoemd naar Schouten, maar heeft de naam 'Dutch Pearl' gekregen, een verwijzing naar het schilderij 'Het meisje met de parel' van Johannes Vermeer, meldt AT5/NH Nieuws.

'Het meisje met de parel' hangt normaal in het Mauritshuis in Den Haag, maar verhuist dit voorjaar tijdelijk naar het Rijksmuseum in Amsterdam omdat daar een overzichtstentoonstelling komt met het werk van de 17e-eeuwse meester.

Dochter tulpenkweker

Het is geen toeval dat Irene Schouten was gevraagd om naar Amsterdam te komen. Zij is dochter van een tulpenkweker. "Ze is geboren tussen de tulpen, want haar familie zat en zit ook in de tulpen. Ze heeft als schaatser het doorzettingsvermogen dat wij als kwekers ook moeten hebben", aldus Arjan Smit, organisator van de Tulpendag.

Het was de eerste keer dat de kwekers op het Museumplein waren. Voor corona was de jaarlijkse pluktuin op de Dam, maar die werd te klein voor het evenement. Twee jaar geleden ging het vanwege corona niet door, vorig jaar deelde André van Duin naar hem zelf genoemde tulpen uit vanuit een rondvaartboot in Amsterdam.