Veel vuurwerk en fans bij laatste training van Feyenoord en Ajax

De topper begint zondag om 14.30 uur. Fans van Ajax zijn niet welkom in de uitverkochte Kuip, waar uit voorzorg netten zijn opgehangen om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen op het veld gooien.

De Klassieker is extra beladen omdat het de eerste keer is dat Steven Berghuis terugkeert in een volle Kuip sinds zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. Berghuis kreeg na zijn overstap te maken met ernstige bedreigingen.

Feyenoord - Ajax bij de NOS

De Klassieker wordt zondag vanaf 14.30 uur gespeeld. De wedstrijd is live te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is kort na de wedstrijd ook online te zien en vanaf 19.00 uur in Studio Sport op NPO 1.