70 jaar na de watersnoodramp worden de noodhuisjes nog steeds bewoond

Zo op het oog is het een huisje als zoveel andere in het Brabantse Terheijden. Maar wie beter kijkt, ziet als vanzelf de bijzondere geschiedenis. Dit is een van honderden noodhuisjes die Nederland cadeau kreeg bij een wereldwijde hulpactie na de watersnoodramp in februari 1953.

"Vooral oudere mensen stappen in de zomer nog weleens van hun fiets om een foto te maken. Soms hebben ze zelf nog herinneringen aan de watersnoodramp en vragen ze of ze even binnen mogen kijken", vertelt bewoner Gerard van Vugt bij Omroep Brabant.

Van Vugt werd in 1955 in het huisje geboren. Dat was een jaar nadat zijn ouders er met zijn vier oudere zussen waren gaan wonen.

Het gezin had eerder bij hun boomkwekerij aan de Molenstraat gewoond, een stukje verderop. Totdat ze in februari 1953 halsoverkop moesten vluchten voor het water. "Ze zijn toen gaan lopen naar een hoger gedeelte in het dorp. Ze konden in de haast niks meenemen. Ik heb ook geen foto's meer van voor die tijd", aldus Van Vugt.

De familie werd maandenlang opgevangen door vrienden, tot ze in 1954 in het prefabhuisje terechtkonden, in dit geval een geschenk van de Oostenrijkse regering.

Gereedschapskisten

"Direct na de waternoodramp werd een wereldwijde hulpactie opgezet", vertelt de Zeeuwse amateurhistoricus Janny Lock (73). "In eerste instantie leverde dat vooral veel kleding, levensmiddelen en laarzen op. Uit een aantal landen kwamen gereedschapskisten. Maar in tweede instantie kwamen er ook houten prefabhuisjes deze kant op. Dat duurde even. Het moest per schip en per trein."

Het waren vooral de Scandinavische landen die huisjes schonken. Noorwegen alleen al deed er 326 cadeau, Zweden 230, Denemarken 72. Ook Oostenrijk liet zich niet onbetuigd met 206 woningen.

Gekissebis burgemeesters

"Bij de verdeling van welke gemeente hoeveel huisjes zou krijgen, ontstond nog gekissebis tussen de burgemeesters", aldus Janny Lock. "Uiteindelijk leidde dat ertoe dat ze allemaal naar Den Haag moesten komen, waar de huisjes toen onder toezicht van het Rijk en het Rode Kruis zijn verdeeld volgens bepaalde criteria. De grootte van de gezinnen, hun inkomen, dat speelde allemaal mee. Ook de status: gezinnen die als asociaal bekendstonden, kregen geen geschenkwoning."