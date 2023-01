Real Sociedad boekt vijfde zege op rij en komt in punten naast Real Madrid

Real Sociedad laat er geen twijfel over bestaan wie dit seizoen 'the best of the rest' is in Spanje achter FC Barcelona en Real Madrid. De Basken wonnen de op papier lastige uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano eenvoudig met 0-2.

De eindstand was halverwege al bereikt dankzij treffers van Alexander Sørloth (ex-FC Groningen) en Ander Barrenetxea. Na rust kon de ploeg uit San Sebastian de wedstrijd rustig uitspelen. Scheidsrechter Mateu Lahoz had tegen zijn gewoonte in geen kaarten nodig.

Dankzij de vijfde overwinning op rij blijft Sociedad op Champions League-koers. De beste vier ploegen van La Liga plaatsen zich voor het miljoenenbal.

Daarmee zou de club een opmerkelijke statistiek in stand houden. Eens in de tien jaar speelt Sociedad namelijk in de Champions League. De vorige keren waren in de seizoenen 2003/2004 en 2013/2014.

In punten staat Sociedad gelijk met Real Madrid, dat nog wel twee duels minder speelde. 'De Koninklijke' gaat morgen in Bilbao op bezoek bij Athletic Club. Volgende week zondag staat Real Madrid-Real Sociedad op het programma.