Depay maakt debuut voor Atlético met simpele overwinning op Real Valladolid

Na die veelbelovende start werd het thuispubliek nog maar weinig verwend. Halverwege de tweede helft was Ángel Correa nog het dichtst bij de 4-0, maar via beide palen rolde de bal weer terug het veld in.

De transfer van Depay werd vrijdag beklonken. Een dag later zat hij al op de bank bij zijn nieuwe ploeg. Hij zag dat Atlético hem tegen Valladolid niet nodig had, want na een half uurtje stond het al 3-0 door doelpunten van Álvaro Morata, Antoine Griezmann en Mario Hermoso.

Het publiek riep om Depay en niet veel later bracht Simeone zijn nieuwste aanwinst het veld in. De Oranje-international liet zich meteen zien met acties en passjes, maar zijn debuut opluisteren met een doelpunt zat er niet in voor Depay.

Sociedad naast Real Madrid

Real Sociedad liet er geen twijfel over bestaan wie dit seizoen 'the best of the rest' is in Spanje achter FC Barcelona en Real Madrid. De Basken wonnen de op papier lastige uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano eenvoudig met 0-2.

De eindstand was halverwege al bereikt dankzij treffers van Alexander Sørloth (ex-FC Groningen) en Ander Barrenetxea. Na rust kon de ploeg uit San Sebastian de wedstrijd rustig uitspelen. Scheidsrechter Mateu Lahoz had tegen zijn gewoonte in geen kaarten nodig.

Dankzij de vijfde overwinning op rij blijft Real Sociedad op Champions League-koers. De beste vier ploegen van La Liga plaatsen zich voor het miljoenenbal.

Daarmee zou de club een opmerkelijke statistiek in stand houden. Eens in de tien jaar speelt Real Sociedad namelijk in de Champions League. De vorige keren waren in de seizoenen 2003/2004 en 2013/2014.