Nijntje-vest en konijnencola: bedrijven spelen gretig in op Chinees Nieuwjaar

Met Chinees Nieuwjaar voor de deur halen grote merken weer alles uit de kast om hun producten op de Chinese markt aan man te brengen. En omdat morgen het Jaar van het Konijn van start gaat, speelt het Nederlandse konijn Nijntje daarbij een grote rol.

Het bedrijf dat de rechten van Nijntje beheert, Mercis, kreeg de afgelopen tijd veel verzoeken van bedrijven en instellingen om 'iets' met Nijntje te doen, zegt directeur Marja Kerkhof. Ze noemt onder meer een Nijntje-tentoonstelling in het museum voor moderne kunst in Shanghai, een samenwerking met een Amerikaans modemerk voor Nijntje-kleding, een Brits luxemerk dat tassen met een afbeelding van het bekende konijn van Dick Bruna verkoopt en een cosmeticaconcern dat een Nijntje-pop-upwinkel opende.

"Nijntje is sowieso al populair in Azië", zegt ze. "We doen altijd wel samenwerkingen met merken, maar die zijn er vanwege het Jaar van het Konijn nu wel meer dan anders." Dat die belangstelling is toegenomen noemt zij logisch. "Er zijn enkele bekende konijnenfiguren en daar hoort Nijntje ook bij."

'Gemiste kans als je er niets aan doet als bedrijf'

"We kunnen er lang over filosoferen, maar eigenlijk is het gewoon heel simpel: het is het Jaar van het Konijn en veel bedrijven spelen in op dat thema om geld te verdienen en klanten te binden", zegt sinoloog en strategisch adviseur Valérie Hoeks. "Als je als bedrijf in China verkoopt en er niet op inspeelt, is dat een gemiste kans."

Hoewel het lastig is om te achterhalen wat internationale bedrijven verdienen aan Chinees Nieuwjaar, blijkt wel dat het een enorme inkomstenmogelijkheid is. Zo tonen cijfers van het Chinese ministerie van Handel tussen 2011 en 2019 een enorme groei van de uitgaven van Chinezen in de eerste week van Chinees Nieuwjaar. In 2019 bedroegen de totale uitgaven van consumenten in restaurants en winkels in de eerste nieuwjaarsweek omgerekend ruim 136 miljard euro.

Kerkhof nuanceert wel dat Nijntje in China voor meer staat dan commercieel gewin. "Nijntje was al populair in Azië, maar die populariteit neemt nu wel toe. Het konijn heeft door de Chinese sterrenbeelden een bijzondere betekenis." In de Chinese cultuur staat het konijn onder meer symbool voor barmhartigheid en elegantie.