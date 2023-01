Obdammer (25) opgepakt voor lukraak slaan van voorbijgangers

De politie heeft deze week een 25-jarige man uit Obdam opgepakt die meerdere mensen zou hebben mishandeld. Hij sloeg vanaf zijn fiets zomaar in op voorbijgangers, meldt NH Nieuws.

Meerdere mensen hebben aangifte gedaan. De meldingen komen van slachtoffers tussen de 12 en 65 jaar oud.

Uit het niets

De politie kwam in actie nadat er de afgelopen weken zowel uit Obdam als in Heerhugowaard meldingen en aangiftes waren binnengekomen over een fietser die uit het niets begon te slaan. Alle slachtoffers zeiden verrast te zijn.

De 25-jarige man is volgens de politie in ieder geval bij een aantal van de meldingen betrokken. Meer onderzoek zal moeten uitwijzen of hij aan alle incidenten kan worden gelinkt.

In het Noordhollands Dagblad vertelde Jolanda Zwaaf uit Spanbroek deze week dat haar zoon (13) "niet meer alleen naar buiten durft" omdat hij in Obdam een keiharde klap op zijn achterhoofd kreeg. De politie kan niet bevestigen of hij een van de slachtoffers van de man uit Obdam is.