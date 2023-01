Rotterdam gaat samenwerken met burgers om jeugdgeweld te bestrijden

Politie en justitie zijn op dit moment de criminele jeugdgroepen in Rotterdam en omstreken in kaart aan het brengen. Hoeveel dat er precies zijn, kan de officier van justitie nog niet zeggen. Ook wil ze niet kwijt welke burgers benaderd worden bij de bestrijding van de jeugdcriminaliteit. Tegen de zomer moeten de eerste jongerengroepen benaderd worden. Het GVI-programma zal in ieder geval twee jaar lopen.

Criminoloog Jan Dirk de Jong, die veel onderzoek doet naar jeugdcriminaliteit en niet betrokken is bij de Rotterdamse aanpak, noemt de GVI-methode een "mooie theorie". "Maar hoe zit het met de praktijk? Wie gaat die jongeren actief benaderen en ze op het rechte pad helpen? Daar zet ik wel mijn vraagtekens bij."

Kennedy waarschuwt dat zijn methode niet perfect is, "maar het is wel het beste dat we nu hebben". "Overal waar we gewerkt hebben, hebben we mensen gevonden die de spiraal van geweld willen doorbreken. Overal is het aantal incidenten gedaald, er is geen reden om te denken dat dat in Rotterdam niet zou lukken."