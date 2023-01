Vaste vergoeding voor zware schade in Groningen naar 10.000 euro

Wie schade oploopt door een aardbeving in de 'kern' van het gaswinningsgebied kan op termijn rekenen op een vaste vergoeding van ten minste 10.000 euro. Dat is een verdubbeling van de huidige schadevergoeding.

Het geld wordt zonder ingewikkelde procedures uitgekeerd aan de gedupeerde, is de bedoeling.

Sinds 2021 kunnen Groningers die lichte aardbevingsschade oplopen - bijvoorbeeld aan hun woning - kiezen voor een vaste, minimale vergoeding van 5000 euro. Die regeling is een groot succes, zegt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). "De huidige procedure met een vaste vergoeding van 5000 euro, waar geen deskundige aan te pas komt en er geen uitgebreide adviesrapporten nodig zijn, is door haar snelheid, eenvoud en voorspelbaarheid zeer gewild", aldus het IMG.

Minimaal verdubbelen

Maar 5000 euro is te weinig voor de gedupeerden die midden in het bevingsgebied wonen, stelt het IMG. Bewoners daar lijden vaak beduidend meer schade, zo blijkt ook uit de afhandeling van hun meldingen waarbij nu nog wel ingewikkelde procedures nodig zijn. Dus wil het IMG aansluiten bij de gemiddelde vergoeding die daar nu wordt toegekend en het bedrag (minimaal) verdubbelen.

Bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG benadrukt dat er met de eenvoudige regeling ook meer zekerheid komt voor de bewoners die herhaaldelijk met schade door aardbevingen te maken hebben.

"Juist voor deze groep is het extra belangrijk om een eenvoudige procedure te bieden als alternatieve keuze op de maatwerkaanpak", aldus Kortmann bij RTV Noord. "De grote hoeveelheid kennis en informatie die we nu met schadeafhandeling hebben, maakt het mogelijk ook voor situaties waar grotere schade is, een eenvoudige procedure te ontwikkelen."

Voorspelbaarder

Het IMG gaat de vereenvoudigde regeling nu samen met verschillende maatschappelijke organisaties in het bevingsgebied verder uitwerken. Dan moet ook duidelijk worden wat de 'kern' van het aardbevingsgebied is. De uitwerking kan even duren.

"Wij kunnen de aardbevingen niet voorkomen, maar we kunnen wel voorspelbaarder worden in de manier waarop wij schades afhandelen", zegt Kortmann. "Het zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, maar het streven is nog dit jaar een start te maken."