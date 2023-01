Djokovic sleept zich met blessure voorbij Dimitrov op Australian Open

Het ging niet vanzelf, maar Novak Djokovic maakt nog altijd kans op zijn tiende eindzege in de Australian Open. De voormalig nummer één van de wereld was met 7-6 (7), 6-3, 6-4 te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. Djokovic bewoog in de eerste set niet optimaal vanwege een blessure aan zijn hamstring. De Serviër wankelde en kreeg twee setpoints tegen, maar trok de set in een lange tie-break toch naar zich toe. Na de setwinst vroeg Djokovic een medische time-out aan. Dat hielp, want in het vervolg leek Djokovic op weg naar een relatief eenvoudige zege. Maar bij een 4-1 voorsprong in de derde set kreeg hij na een lange rally toch weer last van zijn kwetsuur.

Een medische time-out voor Novak Djokovic - AFP

Daarna gaf Djokovic met een dubbele fout een break weg en kwam Dimitrov weer terug in de set. Maar na iets meer dan een uur wist Djokovic de derde set en daarmee de partij toch in zijn voordeel te beslissen. 'Totaal niet in orde' De hamstringblessure van Djokovic is niet nieuw. De huidige nummer vijf van de wereld had in aanloop naar de eerste grandslam van het jaar al last en klaagde ook eergisteren na zijn zege op Enzo Couacaud over het fysieke ongemak. "Mijn hamstring is totaal niet in orde", zei Djokovic. "Ik zal eerlijk zijn: ik bekijk het van dag tot dag." In de achtste finale treft Djokovic de als 22ste geplaatste Australiër Alex De Minaur. Ook de Rus Andrey Roeblev, de Deen Holger Rune en de Amerikanen Tommy Paul, Ben Shelton en Jeffrey John Wolf plaatsten zich vandaag voor de achtste finales. Murray uitgeschakeld Voormalig nummer één van de wereld Andy Murray slaagde er niet in om de derde ronde te overleven. De Brit die zijn vorige partijen in Melbourne met vijf sets won, ging met 6-1, 7-6 (7), 6-3 en 6-4 onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Na een pittige wedstrijd tegen de gebroeders Tsitsipas durft dubbelaar Wesley Koolhof hardop te dromen van een grandslamoverwinning. - NOS

In het dubbelspel is Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski door naar de derde ronde. Het als eerste geplaatste koppel in Melbourne versloeg de Griekse broers Stefanos en Petros Tsitsipas in de volgepakte Kia Arena in drie sets: 7-6 (6), 4-6, 7-6 (7). In de beslissende set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld en daarin trokken Koolhof en Skupski de winst naar zich toe. De partij duurde 2 uur en 45 minuten. Stefanos Tsitsipas had een dag eerder Tallon Griekspoor uitgeschakeld in de derde ronde van het enkelspel. De 24-jarige Griek is de nummer 4 van de wereld. De 33-jarige Koolhof en de even oude Skupski veroverden vorig jaar zeven dubbeltitels op de ATP Tour. Ze bereikten daarmee de eerste plaats op de wereldranglijst. Vorig jaar haalden ze de kwartfinales op de Australian Open. Op de US Open drongen ze door tot de finale, maar die ging verloren. Schuurs en Rojer ook verder Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer bereikten ook de derde ronde van het dubbelspel in Melbourne. Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk versloegen het met een wildcard toegelaten Australische duo Olivia Gadecki/Priscilla Hon in drie sets: 6-2, 3-6, 6-3. Rojer en Marcelo Arévalo uit El Salvador waren te sterk voor het Japanse koppel Ben McLachlan/Yoshihito Nishioka: 7-6 (3), 6-4. Ze gaan het nu opnemen tegen Robin Haase en Matwé Middelkoop.