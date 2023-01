Derde verdachte opgepakt voor fatale steekpartij jeugdzorg Emmen

De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de steekpartij vorige week in een jeugdzorginstelling in Emmen. Daarbij kwam een 26-jarige begeleidster van de instelling om het leven.

Deze verdachte is een 19-jarige man.

De steekpartij was vorige week zaterdagavond in jeugdzorginstelling Yorneo, waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar verblijven. Direct erna hield de politie in het centrum van Emmen al een 19-jarige man uit Emmen aan, later op dezelfde avond werd een tweede verdachte (16) opgepakt in de gemeente Meppel.

De twee zitten nog vast, meldt RTV Drenthe. De politie onderzoekt hun rol en de rol van de nu opgepakte verdachte.

De toedracht van de steekpartij is nog steeds onduidelijk. In de jeugdzorginstelling wonen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen wilde eerder niets zeggen over het voorval. "Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, daarnaast loopt er een onderzoek naar het veiligheidsprotocol op de instelling."