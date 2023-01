Operationeel directeur Schiphol Hanne Buis stapt op na conflict

Hanne Buis, die sinds 2020 in de directie van Schiphol zat, stapt op. In haar werk was zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven. Haar vertrek heeft te maken met een conflict over het aansturen van het vliegveld, meldt de organisatie in een verklaring.

Buis kreeg samen met de ook opgestapte algemeen directeur Dick Benschop veel kritiek vanwege de chaos op de luchthaven het afgelopen jaar. Dat was onder meer toen het bedrijf onder vuur lag vanwege de arbeidsomstandigheden van het bagagepersoneel en de enorme drukte door tekort aan personeel in de meivakantie en in de zomer.

Geen vervanger

In de verklaring zegt Buis dat ze dankbaar is dat ze "al die jaren in verschillende rollen bijgedragen heeft aan de luchtvaartsector en de nodige veranderingen daarin." Jaap Winter, lid van de raad van commissarissen, noemt het "verschil van inzicht" tussen Buis en de rest van de directie 'spijtig'.

Benschop stelde zijn vertrek uit tot het bedrijf een interim had gevonden, maar de functie van Buis staat vanaf 1 februari open. De directie bestaat nu voorlopig uit twee mensen, algemeen directeur Ruud Sondag en financieel directeur Robert Carsouw.