Bijgeloof én rituelen voor Nederlandse ijshockeyfinale tussen Den Haag en Heerenveen

Zo spelen bij Den Haag de 32-jarige Jurryt Smid en de 39-jarige Björn Willemse mee, die eigenlijk allang was gestopt maar na een gezellige avond met een biertje zijn rentree besloot te maken. Bij Heerenveen wordt de aanval gevormd door twee jonge twintigers: Mike Collard en Jasper Nordemann.

Collard is een bekende naam in het ijshockey: zijn oom Tony is een van de beste ijshockeyers uit de Nederlandse geschiedenis.

Bijgeloof

Bijgeloof en rituelen zijn traditioneel belangrijk in het ijshockey. En dat blijkt ook uit een rondvraag bij de vier genoemde ijshockeyers: drie van hen doen eraan.