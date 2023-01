'Saaie' Sabalenka nog zonder setverlies in 2023, ook Fruhvirtova (17) door in Melbourne

Ook haar zevende partij van het jaar heeft Aryna Sabalenka in twee sets gewonnen. De Belarussische tennisster was in de derde ronde van de Australian Open met 6-2, 6-3 te sterk voor de Belgische Elise Mertens.

Volgens de nummer vijf van de wereld is haar succesreeks te danken aan het feit dat ze haar emoties tegenwoordig beter onder controle heeft. Ze bood onlangs haar excuses aan voor haar gedrag op de baan. Niet zelden gooide ze in het verleden met haar racket, schold ze na een verloren punt of weigerde ze een tegenstander de hand te schudden.

"Ik moet een beetje saai zijn op de baan", zei de 24-jarige Sabalenka nadat ze opnieuw zonder setverlies bleef en de laatste zestien van de Australian Open had gehaald. "Ik moet gewoon wegblijven bij de negatieve emoties en knokken voor elk punt."

Sabalenka gaf in Melbourne toe dat ze deze kalmere aanpak eigenlijk veel eerder in haar carrière had moeten toepassen. "Eindelijk begrijp ik wat iedereen me steeds duidelijk wilde maken. Ook nu waren er een paar momenten waarop ik met mijn racket wilde gooien of iets schreeuwen. Maar ik wist mezelf te beheersen en voel me een stuk natuurlijker."