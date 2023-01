Snelweg A15 weer open bij Dodewaard, veroorzaker ongeluk nog op de vlucht

De A15 tussen Andelst en Dodewaard is weer open. De snelweg was de hele ochtend dicht na een zwaar ongeluk vanochtend vroeg. Daarbij is een aantal mensen gewond geraakt. De man die het ongeluk waarschijnlijk heeft veroorzaakt ging er lopend vandoor. Hij is nog voortvluchtig.

Het ongeluk op de snelweg gebeurde rond 06.30 uur. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt en hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekendgemaakt, inmiddels is wel duidelijk dat er twee mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken, meldt Omroep Gelderland.