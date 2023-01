Snelweg A15 dicht door ongeluk, bestuurder op vlucht

De A15 tussen Andelst en Dodewaard is voorlopig dicht na een zwaar ongeluk vanochtend vroeg. Daarbij is een aantal mensen gewond geraakt. De man die het ongeluk waarschijnlijk heeft veroorzaakt ging er lopend vandoor. Hij is nog voortvluchtig.

Kort na 10.30 uur werd wel een andere automobilist opgepakt. Hij zou onder invloed zijn geweest, maar zijn rol bij het ongeluk is volgens de politie nog onduidelijk.

Het ongeluk op de snelweg gebeurde rond 06.30 uur. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt en hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekendgemaakt, inmiddels is wel duidelijk dat er twee mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken.

Moeilijk lopend

De man die er meteen na het ongeluk vandoor ging was volgens de politie vermoedelijk onder invloed. Hij vluchtte door een sloot en liep daarbij een nat pak op. Na het ongeluk werd via Burgernet opgeroepen om uit te kijken naar "een moeilijk lopende man van ongeveer 1,85 meter". Deze man is nog voortvluchtig.

De A15 ter hoogte van Dodewaard blijft in verband met het onderzoek in de richting Gorinchem waarschijnlijk tot 13.00 uur dicht.