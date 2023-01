Handballer Jansen kijkt al jaren uit naar clash met tweede vaderland Duitsland

Waar de Nederlandse handballers donderdagmiddag nog voor een nagenoeg lege hal speelden op het WK tegen Qatar (32-30 zege), zit de imposante Spodek Arena in het Poolse Katowice zaterdagavond bijna helemaal vol voor de onvervalste kraker tegen Duitsland. Met vooral luidruchtige supporters van het buurland en slechts enkele tientallen Nederlanders. Dat dan weer wel. Winst is noodzakelijk tegen de grootmacht in het mondiale handbal om in de race te blijven voor de kwartfinales. In een poule van zes, waar alleen de eerste twee landen doorgaan, heeft Nederland nu vier punten. Duitsland en Noorwegen hebben er zes, met nog twee duels op de rol. Maar zij spelen ook nog tegen elkaar.

Nederland-Duitsland De tweede wedstrijd in de hoofdronde van het WK tussen Nederland en Duitsland wordt zaterdagavond om 20.30 uur gespeeld in Katowice. Maandag om 18.00 uur volgt nog een duel met Servië.

De helft van de Oranjeselectie speelt wekelijks in de aantrekkelijke Bundesliga, maar voor Tom Jansen is het sleutelduel op het WK met Duitsland helemaal pikant en bijzonder. Zijn ouders komen uit Huizen. De boomlange handballer van bijna twee meter werd echter geboren in het Duitse Speyer in de deelstaat Rijnland-Palts. Daar groeide hij ook op. "Ik ben tweetalig opgevoed, maar in Nederland heb ik nog nooit gewoond", vertelt de 24-jarige rechteropbouwspeler. "Mijn hele familie komt uit Nederland en daar heb ik ook een grote binding mee, maar als kind had ik natuurlijk alleen maar Duitse vriendjes en die sprak ik meer dan mijn eigen familie. Door mijn oudere zussen werd ik vaak gecorrigeerd, maar ik was een beetje lui om de Nederlandse taal te leren", lacht Jansen.

Tom Jansen in actie voor Nederland op het WK - Getty Images

"Later ben ik de waarde ervan beter gaan inzien. Zeker toen ik ook bij Oranje kwam, vond ik dat belangrijk. Toen ik nog klein was, had ik weinig begrip en zag ik er het nut ook niet van in." Afgelopen zomer maakte Jansen, die tegen Qatar uitstekend speelde in de dekking, een transfer van TV Grosswallstadt naar het gerenommeerde Gummersbach. Daar speelt hij op het hoogste niveau. "Bij Duitse clubs zag ik meer potentie om beter te worden. Het is zeker niet onmogelijk dat ik eens in Nederland ga spelen, maar nu zie ik dat nog niet gebeuren." 'Wanneer nu eens tegen Duitsland?' Tijdens de hectische en spannende dagen op het WK ontvangt hij veel reacties van vrienden en handbalcollega's over de grens. Zeker nu Duitsland de volgende tegenstander is.

Ook in Duitsland zien ze ons als de grote rivaal waar je altijd van wil winnen. Net als in het voetbal geldt die strijd ook in het handbal. Tom Jansen over de clash tussen Nederland en Duitsland