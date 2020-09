In Nijmegen is mogelijk iemand gegijzeld of ontvoerd. Dat gebeurde op de Slotemaker de Bruïneweg.

De politie kreeg rond 16.00 uur melding van een geweldsincident. Na het horen van getuigen wordt uitgegaan van een ontvoering, meldt een woordvoerder.

Een deel van de weg is afgesloten in verband met onderzoek door de Forensische Opsporing. Er zouden meerdere voertuigen bij het incident zijn betrokken, meldt Omroep Gelderland.