Energieke Isimat-Mirin terug in Nederland: 'Bij PSV was ik minder volwassen'

Na avonturen bij Besiktas, Toulouse en Sporting Kansas City is de 31-jarige Nicolas Isimat-Mirin teruggekeerd in Nederland. Hij staat nog maar anderhalve week op het trainingsveld bij Vitesse, dus het weerzien met PSV - waar hij vier jaar lang speelde - van vanavond komt nog te vroeg. Op een met sneeuw bekleed Papendal rent de verdediger vrijdagochtend dapper rond in korte broek. Een van de weinigen in de Vitesse-selectie die de vrieskou trotseert. De Fransman heeft daar niet zoveel last van. "Korte broek en lange kousen. Altijd, al is het 20 graden onder nul! Ik houd er niet van om met lange broek aan te trainen."

Klik met Cocu Isimat-Mirin kwam deze winter transfervrij over van Sporting Kansas City en speelde sinds oktober geen wedstrijden meer. Hoofdzaak is dus om snel fit te worden. "Maar ik denk dat het straks snel met hem zal gaan", vertelt Phillip Cocu. De trainer van Vitesse had de verdediger in zijn periode als PSV-coach lange tijd onder zijn hoede. Een van de redenen voor Isimat-Mirin om nu voor Vitesse te kiezen. "We zijn elkaar altijd blijven volgen. Ik vind zijn trainingen fijn, het is heel duidelijk wat hij van jou en de groep vraagt. Bij zijn voetbal gaat het veel om beweging en anticiperen, daar voel ik me prettig bij."

Nicolas Isimat-Mirin torent boven iedereen uit tijdens een Champions League-duel van PSV met Bate Borisov in 2018 - ANP

Cocu ziet nu wel een andere Isimat-Mirin dan een aantal jaren terug in Eindhoven. "Daar zat hij in een andere fase. Hij heeft heel veel dingen moeten leren. Zijn oriëntatie in het veld is beter, hij kijkt in het veld heel veel om zich heen waar de tegenstander zich begeeft. Maar ook aan de bal heeft hij stappen gemaakt."

Mix van culturen "Bij PSV was ik minder volwassen", stemt de centrale verdediger in. "Ik was wel gefocust, maar ik zat echt overal met mijn hoofd. Met die groep ging er geen dag voorbij zonder dat er gelachen en gegrapt werd. Die tijd voelt heel nostalgisch, omdat ik veel blijdschap haal uit die periode."

Bij het kampioensfeest van PSV in 2015 toont Nicolas Isimat-Mirin zich een rasentertainer. - NOS

Een gangmaker, dat werd wel duidelijk tijdens de kampioensfeesten van PSV uit die tijd. Maar wat er voor hem vooral uitsprong in die periode was het groepsgevoel en de openheid daarbinnen. "Ja, dat was niet normaal. Dat je naar je werk gaat en zoveel plezier kunt hebben, is geweldig. Ik herinner me de groep nog goed met Willems, Gini, Depay, Luuk en zelfs Remko." Los van het voetbal leerde hij ook meer over de Nederlandse taal en cultuur. "Dan kwamen ze op mijn deur kloppen. Niet per se om te praten over voetbal, maar bijvoorbeeld ook Nederlandse muziek. Frenna en Broederliefde, ik vind die cultuur heel leuk..."

"Het is de vibe die er rondhangt, of ik nou in Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven ben", wijdt hij uit als het gaat over wat hij gemist heeft aan Nederland. "De hele mix van Surinamers, Indonesiërs, Curaçaoënaars en Marokkanen. Dat vind ik cool." Energiek, maar ook sociaal Isimat-Mirin is na zijn toenmalige transfer dan ook nooit definitief vertrokken uit Eindhoven. Nog altijd is hij woonachtig in Noord-Brabant met zijn vrouw en kind. "Veel tijd om Arnhem te ontdekken heb ik nog niet gehad. Mijn vrouw wacht altijd tot ik thuis ben, omdat ik dan het huis moet schoonmaken."

Nicolas Isimat-Mirin tekent zijn contract bij Vitesse - Pro Shots