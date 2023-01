Eerste zege Coquard op World Tour-niveau: 'Hier heb ik tien jaar op gewacht'

Brian Coquard (30) heeft in de vierde etappe van de Tour Down Under voor het eerste in zijn loopbaan een ritzege op World Tour-niveau behaald. De Fransman, die wel 49 overwinningen in lager geklasseerde koersen geboekt had, was veruit de sterkste in de eindsprint van een kopgroep.

"Ik heb hier tien jaar op moeten wachten", zei de Fransman. "Ik heb veel koersen gewonnen, maar nog nooit eentje in de WorldTour. Het was mijn doel voor 2023 om dat te bereiken. Om dat dan al in januari te doen, is heel fijn. Ik ben heel trots en heel blij."

Vine laat zich niet verrassen

Coquard hield Alberto Betiol en Hugo Page achter zich. Door de harde wind werd het een echte waaieretappe. Daarbij probeerden Jayco en Ineos en klassementsleider Jay Vine onder druk te zetten, maar die liet zich niet verrassen.

Vine begint zondag met 15 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en de Spanjaard Pello Bilbao aan de slotetappe, waarin de renners onder meer vijf keer Mount Lofty moeten beklimmen.