Wekdienst 21/1: Chinees Nieuwjaar gevierd in Den Haag • Popprijs uitgereikt

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Let op: ook vandaag wordt er gestaakt in het streekvervoer.

Wat kun je vandaag verwachten?

Voor het eerst sinds 2020 wordt in Den Haag weer uitgebreid het Chinees Nieuwjaar gevierd. Er zijn optochten in Chinatown en in de binnenstad. Het jaar van de tijger eindigt, het jaar van het konijn begint.

Op Eurosonic Noorderslag in Groningen wordt de Popprijs uitgereikt aan de persoon of artiest die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Eerdere winnaars zijn onder anderen DI-RECT, Martin Garrix, Caro Emerald, Anouk en De Dijk.

In de eredivisie komt PSV in actie. De huidige nummer 4 van de ranglijst speelt thuis tegen Vitesse en kan een overwinning zeer goed gebruiken. De Eindhovenaren wonnen al drie wedstrijden op rij niet. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is, net als de andere wedstrijden dit weekend, bij de NOS te volgen via NPO Radio 1 en in een liveblog op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Vannacht is de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden. Persbureau ANP meldt dat er zo'n 65 passagiers aan boord waren.

De trein vertrok stipt om 01.48 uur in Groningen en rolde rond 03.50 uur het station van Schiphol binnen. De nachttrein tussen Groningen en de luchthaven gaat eens per week rijden. Arriva is de eerste vervoerder in Nederland die inspeelt op nieuwe Europese wetgeving die dit soort verbindingen mogelijk maakt.

Anders nieuws uit de nacht: