Bedrijfspand in Almelo volledig verwoest door brand

Een groot pand in Almelo is vannacht door brand totaal verwoest. Een sportschool, een pakketdepot van PostNL en een kringloopwinkel in het pand zijn uitgebrand. Niemand was aanwezig toen de brand uitbrak en een oorzaak is nog niet bekend, meldt de brandweer, die rond 21.00 uur een melding kreeg.

Tegen die tijd was de brand al zover ontwikkeld dat het niet meer verantwoord was om binnen te blussen.

Er kwam veel rook vrij die hoog opsteeg. Omwonenden kregen een NL-Alert verstuurd met de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Een voorbijganger deelde beelden van de brand vanuit de trein.