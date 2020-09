Supporters na 'bek'-uitspraak Rutte: 'Je haalt de emotie niet uit het voetbal'

Een van de stadions waar het mis ging is De Kuip. "Feyenoord snapt de frustratie bij de premier over de oplopende cijfers", zegt woordvoerder Raymond Salomon. "Die delen alle voetbalclubs, want ook wij worden echt keihard getroffen door de pandemie."

Niet roepen, juichen en zingen in de stadions bleek afgelopen weekend lastig voor voetbalsupporters. Volgens premier Rutte is de oplossing simpel, zei hij vanmiddag tegen RTL Nieuws. "Gewoon je bek houden als je er zit en naar de wedstrijd kijken. En niet schreeuwen."

Ook Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagse Bluf denkt er zo over. "Natuurlijk werd er gisteren tegen Groningen af en toe gezongen. Dat is niet tegen te houden." Ook de supporters die te dicht bij elkaar stonden heeft hij gezien. Maar zowel Van Leeuwen als de club wijzen erop dat er in het vak allemaal jongens stonden van tussen de 14 en 17 jaar oud. "Met een laag besmettingsrisico dus."

Het maakt volgens Ravenhorst dan ook niet uit hoeveel voorlichting je geeft over de coronaregels. "Als het erop aankomt zul je dit altijd houden. Daar moeten we reëel in zijn."

"Je haalt de emotie niet uit het voetbal. Mensen komen juist naar het stadion omdat ze meer dan gemiddeld meeleven. Als jouw club dan gelijk staat en je mist in de laatste minuten drie grote kansen, zoals gisteren gebeurde, dan ben je het even kwijt."

Volgens Remco Ravenhorst, voorzitter van de supportersvereniging De Feijenoorder, is het "onbegonnen werk" om het voorschrift van het niet schreeuwen in het stadion altijd en overal uit te voeren.

De premier was achteraf niet zo gelukkig met zijn uitspraken over voetbalsupporters.

Over de opmerking van Rutte maakt hij zich niet zo druk. "Ik hoor in Den Haag wel ergere dingen dan 'je bek houden'. Maar ik weet niet of dit soort woorden wel bij de premier passen."

Ook België kampt met supporters die zich in de stadions niet aan de coronaregels houden. Dit weekend gebeurde dat bijvoorbeeld bij de thuiswedstrijd van Racing Genk tegen KV Mechelen. De Belgische minister van Sport Ben Weyts zet daar sancties op. Komend weekend moet Genk het aantal toeschouwers met de helft verminderen.

'Toewerken naar volle(re) stadions'

Volgens de KNVB is straffen nooit de eerste stap als het gaat om handhaving. Supporters worden op overtredingen aangesproken en straffen zijn hooguit een stok achter de deur. Dit is ook terug te vinden in het protocol Veilige Opstart Betaald Voetbal, dat de KNVB opstelde voor de clubs. De rol van veiligheidspersoneel in het stadion verschuift naar informerend en begeleidend. "Escalatie en noodzaak tot fysiek contact is zeer onwenselijk." De handhaving in de stadions ligt volgens de voetbalbond bij de clubs en de veiligheidsregio's.

"Uiteindelijk moeten we gezamenlijk toewerken naar volle(re) stadions en dat gaat gewoon een stuk sneller als iedereen gedisciplineerd met de regels omgaat", zegt woordvoerder Daan Schippers. "Het is in het belang van het voetbal, in het belang van de clubs en in het belang van de supporters dat iedereen in de stadions zich aan de voorschriften houdt."