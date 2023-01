Opgepakte Ayham Al S. in 2018 al genoemd als veiligheidschef IS

De Syrische vluchteling Ayham Al S., die dinsdag is opgepakt in Arkel, werd al in 2018 op een internationale nieuwssite genoemd als leidinggevende bij de veiligheidsdienst van IS, meldt de Volkskrant. Desondanks kreeg de man in 2019 een verblijfsvergunning.

In artikelen op de nieuwssite Al Araby uit april 2018 wordt de 37-jarige Al S. met zijn volledige naam genoemd als "emir van de veiligheidsdienst" van Islamitische Staat (IS), in het zuiden van Damascus. Daarin staat ook zijn strijdersnaam vermeld: Abu Khaled al-Amni.

Een Syrische propagandasite meldde in diezelfde maand, april 2018, dat een IS-veiligheidsagent met die naam betrokken was bij onderhandelingen met het Syrische regime over de aftocht van IS uit Yarmouk, de Palestijnse wijk bij Damascus. De vermeldingen stroken met de verdenking die het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendmaakte toen Al S. werd gearresteerd.

Ontvoeringen en moord

De Syriër is volgens justitie tussen 2015 en 2018 leidinggevende geweest bij de Amni, de IS-veiligheidsdienst die verantwoordelijk was voor spionage, ontvoeringen en moord. Volgens justitie heeft hij vanaf 2013 ook twee jaar gewerkt voor de veiligheidsdienst van de terroristische organisatie Jabhat al Nusra.

Al S. werd vrijdag voorgeleid en zit nog zeker twee weken vast. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt tegen de Volkskrant geen vragen te kunnen beantwoorden over individuele gevallen.