Eerste nachttrein uit Groningen met 65 reizigers naar Schiphol

Vannacht is de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden. Persbureau ANP meldt dat er zo'n 65 passagiers aan boord waren.

Behalve de reizigers stapten in Groningen ook artiesten en bandjes in om onderweg voor vertier te zorgen. De trein vertrok stipt om 01.48 in Groningen en rolde rond 03.50 uur het station van Schiphol binnen. Onderweg werd gestopt in Assen, Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam-Zuid.

Op het perron in Groningen waren actievoerende machinisten aanwezig om te protesten tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. De afgelopen dagen lag het streekvervoer grotendeels plat vanwege stakingen. De acties werden gehouden wegens stukgelopen cao-onderhandelingen.

De nachttrein tussen Groningen en Schiphol gaat eens per week rijden. Arriva is de eerste vervoerder in Nederland die van nieuwe Europese wetgeving gebruik maakt die dit soort verbindingen mogelijk maakt. Een paar weken geleden startte de vervoerder al met een wekelijkse nachttrein van Maastricht naar Schiphol.