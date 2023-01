Zorgen over Zhurong: Chinese Marsrover komt niet uit winterslaap

Wat is er gebeurd met de Chinese Marsrover Zhurong? Dat vragen veel planeetwetenschappers en ruimte-experts zich af. Het apparaat had weken geleden uit zijn winterslaap moeten komen, maar tot nu toe geeft de rover nog geen teken van leven. Het Chinese ruimtevaartagentschap houdt zich intussen stil over de status van het Marswagentje.

Zhurong landde in mei 2021 op de rode planeet als onderdeel van de Chinese Tianwen-1-missie, de eerste interplanetaire missie van het land die ook een Marssatelliet omvat. De rover deed een jaar lang onderzoek voor dat de winter op Mars inviel en het wagentje zichzelf in de slaapstand schakelde vanwege de lage temperaturen. Als het te koud is kan de robot zijn batterijen niet goed opladen.

De verwachting was dat de rover afgelopen december zou ontwaken, bij het aanbreken van de lente op Mars, maar begin januari doken de eerste berichten op dat de vluchtleiding nog op een eerste signaal wachtte. Nu het nog steeds stil blijft, groeit de vrees dat Zhurong helemaal niets meer van zich laat horen.

Dat zou niet verrassend zijn, zegt astrobioloog David Flannery, betrokken bij NASA's perseverance-rover, op de site van Nature. "Er is een lange geschiedenis van landers en rover op Mars op zonne-energie die zonder stroom kwamen te zitten." Afgelopen maand maakte NASA nog bekend afscheid te moeten nemen van de InSight-lander, die na een stofstorm niet genoeg stroom meer kon opwekken: de zonnepanelen waren met Marszand bedenkt.