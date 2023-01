'PSV heeft met verkoop Madueke de titelkansen volstrekt vergooid'

"PSV heeft met de verkoop van Madueke de titelkansen volstrekt vergooid." NOS-voetbalcommentator Jeroen Elshoff is er, blijkt na de uitzending van Eredivisie op Vrijdag, vrij zeker van dat PSV geen landskampioen wordt. De Eindhovenaren wonnen al drie wedstrijden op rij niet, staan vijf punten achter op koploper Feyenoord en zagen donderdag na het vertrek van Cody Gakpo (voor 50 miljoen naar Liverpool) ook een tweede belangrijke aanvaller de club verlaten. De 20-jarige Noni Madueke vertrok naar Chelsea, voor naar verluidt een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen euro. Madueke, die in het seizoen 2020/2021 doorbrak bij PSV, kwam in 24 competitieduels tot zeven doelpunten. Maar hij was ook vaak geblesseerd. Danjuma naar Eindhoven? "Na de verkoop van Gakpo en Madueke heb je nu zo veel ingeleverd dat het vrij onrealistisch is om een gooi naar de titel te doen", aldus Elshoff. De keuzes voorin worden door het vertrek van Madueke wel een stuk schaarser voor PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. Arnaut Danjuma van Villarreal staat inmiddels op het verlanglijstje van PSV. Hij speelde nota bene in de Eindhovense jeugdopleiding.

Analist Leonne Stentler wijst op het geringe aantal minuten die de 20-jarige Engelsman speelde in Eindhoven. "Ik las ergens een tweet dat Madueke in totaal vijf keer negentig minuten heeft gespeeld, dan moet je toch gewoon een strik eromheen doen..." "Ik ben het met Leonne eens, als je voor zo veel geld een speler kunt verkopen die bijna nooit fit is geweest in zijn PSV-tijd, dan kun je het bijna niet laten het niet te doen", zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Maar het is wel een enorme kaalslag." PSV heeft duidelijk gemaakt dat het aan het eind van de transferperiode met uitleg komt over de financiële afwegingen in het verkoopbeleid.

Noni Madueke en Cody Gakpo - AFP