'Jonge Socialisten zo goed als failliet door financieel wanbeheer'

De Jonge Socialisten (JS), de jongerenafdeling van de PvdA, is zo goed als failliet door financieel wanbeheer, meldt NRC. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige JS-bestuur. De twee penningmeesters worden mogelijk juridisch vervolgd omdat niet duidelijk is waar meer dan een ton aan is uitgegeven, aldus de krant.

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. Iedere uitgave die de JS wil doen moet eerst door de PvdA worden goedgekeurd.

NRC schrijft dat declaraties niet zijn uitbetaald. De jongerenclub met ongeveer tweeduizend leden kreeg in december zijn derde penningmeester in een half jaar tijd.

50.000 euro negatief

Een bedrijfsrecherchebureau dat op verzoek van de JS en de PvdA de financiële gang van zaken onderzocht, vond meerdere dubieuze betalingen die door de twee penningmeesters zijn gedaan. Volgens dat bureau lijkt het er sterk op dat zij zichzelf geld van de jongerenorganisatie hebben toegeëigend.

JS wil over meer dan 100.000 euro duidelijkheid krijgen en dat bedrag terugkrijgen van de twee oud-penningmeesters. Bij de penningmeester van september 2020 tot juni 2022 gaat het om een bedrag van 67.000 euro. Bij de penningmeester die hem in juli vorig jaar opvolgde, gaat het om een betaling van ruim 35.000 euro die hij op zijn allerlaatste dag als penningmeester heeft gedaan.

De werkwijze van de twee oud-penningmeesters wordt nog onderzocht, maar duidelijk is al wel dat sinds het boekjaar 2020 het eigen vermogen van de vereniging van ruim twee ton positief, naar 50.000 euro negatief is gegaan. De PvdA heeft alle schulden overgenomen.

Juridische stappen

Het bestuur heeft de twee penningmeesters gevraagd verantwoording af te leggen en duidelijkheid te geven over hun uitgaven. Doen ze dat niet, dan neemt JS juridische stappen. De precieze termijn is niet bekend. Beide oud-penningmeesters zijn inmiddels geen lid meer van de JS.