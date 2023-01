Slachtoffer van seksuele afpersing: 'Stap naar de politie'

De politie heeft vijf nieuwe meldingen ontvangen vanwege de online misbruikzaak waarvoor een 24-jarige man vastzit. Ook Bobby (fictieve naam) had hiermee te maken en doet haar verhaal over hoe zij is afgeperst. - NOS

De telefoon bij HelpWanted, de organisatie waar jongeren terecht kunnen voor advies over online seksueel misbruik, staat sinds gisteren roodgloeiend.

Veel van deze jongeren melden zich niet bij de politie: "Het is heel moeilijk als je 12 of 13 bent om zelf te bedenken dat je naar de politie stapt met zoiets. Toch is het verstandiger om dat wel te doen", zegt Arda Gerkens van HelpWanted.

Ook zij noemt schaamte als reden voor jongeren om niet naar de politie te stappen: "Die slachtoffers denken, ik heb het zelf fout gedaan, waarom zou de politie me dan helpen? Dat is natuurlijk niet waar. Jij hebt niets fout gedaan, wat fout is is wat die man heeft gedaan."

Gerkens doet onder meer een oproep aan jongeren die er misschien niet met hun ouders over kunnen praten. "Als dit je overkomt kun je altijd met ons chatten bij HelpWanted. Dan kijken we samen met jou wat je het beste kunt doen."