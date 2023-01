Vrouwen Ajax ontsnappen thuis tegen ADO Den Haag en houden FC Twente in zicht

Nog geen twee minuten later nam Ajax alweer de leiding: Hoekstra maakte een rush het vijandige strafschopgebied in en schoot hard diagonaal raak.

Bij de hervatting van de eredivisie voor vrouwen is Ajax thuis ontsnapt tegen ADO Den Haag. Het laatste half uur speelde de Amsterdammers met tien, nadat invaller Roos van der Veen na drie minuten een rode kaart had gekregen. Toch won Ajax met 3-2, door een late goal van Tiny Hoekstra.

Na rust brachten de Amsterdammers zichzelf onnodig in de problemen. Van der Veen viel na ruim een uur in en kon 180 seconden later alweer douchen nadat ze een directe rode kaart had gekregen. De Haagse vrouwen roken bloed en kwamen tien minuten voor tijd op 2-2 door Danielle Noordermeer.

Maar net als na de 1-1 hield ook deze gelijkmaker niet lang stand. De lange, hoge dieptepass van Sherida Spitse was fraai en Hoekstra schoot na een stuiter direct op doel. Strak en beslissend in de hoek.

Wild begin bij Telstar-Excelsior

In het enige andere duel dat nog gespeeld werd vrijdagavond in de vrouwencompetitie wonnen de vrouwen van Telstar thuis van Excelsior met 2-1. De bezoekers kwamen nog op voorsprong, al na een kwartier via Lotje de Keijzer. Maar de thuisploeg stelde voordat er een half uur gespeeld was alweer orde op zaken, dankzij Isa Gomez en Samya Hassani.

Voor Telstar was het de tweede overwinning van het seizoen. Excelsior blijft door de nederlaag op de laatste plaats staan.

Wegens de sneeuwval werden de andere twee duels die op het programma stonden, Fortuna Sittard-PEC Zwolle en VV Alkmaar-Heerenveen, afgelast.