Hipkins volgt Ardern naar verwachting op als premier Nieuw-Zeeland

Chris Hipkins wordt naar verwachting de nieuwe premier van Nieuw-Zeeland. Hij heeft zich als enige gemeld voor het leiderschap van de sociaaldemocraten, de grootste partij in Nieuw-Zeeland.

De 44-jarige Hipkins is nu minister en heeft onderwijs en de politie in zijn portefeuille. Eerder was hij minister voor Coronazaken. De partijfractie stemt zondag over zijn benoeming, maar dat lijkt een formaliteit.

Empathisch

De huidige premier Jacinda Ardern kondigde afgelopen week aan dat ze volgend maand stopt. De 42-jarige premier zegt dat ze niet genoeg energie meer heeft om haar functie goed uit te oefenen.

Haar vertrek komt voor het land als een schok. Hoewel haar populariteit de laatste tijd iets is afgenomen, wordt de premier geprezen om haar empathie en doorzettingsvermogen, onder meer bij de aanpak van de coronacrisis.