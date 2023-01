Bayern München verspeelt punten tegen RB Leipzig, Blind blijft op de bank

Bayern München kwam vrijdagavond in de topper tegen RB Leizpig niet verder dan 1-1. Vooralsnog blijft de titelverdediger wel koploper in de Duitse competitie. Leipzig is de nummer 3.

Eric Maxim Choupo-Moting zette Bayern in de 37e minuut op voorsprong. Hij scoorde na een pass van Serge Gnabry. Kort na de hervatting kwam de thuisclub langszij door Marcel Halstenberg, die scoorde op aangeven van Dominik Szoboszlai.

Blind en Gravenberch op de bank

Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bayern München. De international kwam in de winterstop over van Ajax, waar hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt. In Leipzig speelt de Canadees Alphonso Davies op Blinds favoriete plek, linksachter.

Naast Blind zat ook onder meer Ryan Gravenberch, een andere oud-Ajacied, 90 minuten op de bank. Matthijs de Ligt stond wel in de basisopstelling.