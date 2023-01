OM: 35-jarige man uit Nieuw-Vennep zit vast in kinderpornozaak

Een 35-jarige man uit Nieuw-Vennep (Noord-Holland) is dinsdag aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar (online) seksueel kindermisbruik. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat de man twee weken langer wordt vastgehouden.

Het OM zegt aanwijzingen te hebben dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontucht en het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. De gegevensdragers van de man, zoals computers en mobieltjes, die door de politie in beslag zijn genomen, worden onderzocht.

Het onderzoek van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, "is in volle gang".