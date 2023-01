Excelsior krijgt Volendam op de knieën en slaat gaatje met kelder eredivisie

Excelsior kreeg door de goal net dat beetje vertrouwen dat nodig bleek voor controle over de wedstrijd. De Rotterdammers hadden de bal, kwamen sneller bij de vijandige goal - al was het niet echt gevaarlijk - en kwamen zelf nauwelijks meer in de problemen voor rust.

Uit de daarop volgende hoekschop kwam Excelsior alsnog op voorsprong. De onfortuinlijke Volendammer Damon Mirani kreeg de bal in zijn gezicht, nadat Stankovic langs de bal was gevlogen, waarna de bal zo de eigen goal in stuiterde.

Na een open beginfase waarin beide ploegen wilden aanvallen, kreeg Volendam als eerste wat grip op het duel. De bezoekers waren beter, maar toch was de eerste serieuze kans was voor Excelsior-aanvaller Reda Kharchouch, na een passje van Azarkan. Doelman Filip Stankovic stopte in de korte hoek.

Vlak voor rust vond er toch een klein wonder plaats voor het Volendamse doel. Toen Stankovic de inzet van Azarkan matig verwerkte, de bal in de rebound op miraculeuze wijze op de paal belandde in plaats van in het doel en Xavier Mbuyamba ternauwernood wegwerkte.

Trainer Jonk had ongetwijfeld duidelijke taal gesproken in de rust, want Volendam kwam vastberaden uit de kleedkamer na rust. Weer hadden de bezoekers, net als in het begin van de wedstrijd, meer de bal. Maar weer werd er nauwelijks een schot op doel gelost.

Genoeg mogelijkheden

Excelsior kreeg ook genoeg mogelijkheden, maar was ook slordig, waardoor het Volendam in leven hield. Met nog een kwartiertje te gaan, was het toch raak. De dribbel van Julian Baas die vrijwel het hele middenveld doorkruiste, was mooi. Zijn voorzet belandde voor de voeten van Azarkan die raak poeierde.

De VAR checkte nog of Kharchouch niet hinderlijk buitenspel had gestaan, maar dat bleek niet het geval. Een verlossende goal voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen.

Het slotoffensief dat Volendam opende met nog vijf minuten te gaan, leverde geen grote kansen op. Sterker nog, in alle haast werd Volendam alleen maar slordiger en naarmate de blessuretijd wegtikte, zakte de Volendamse moed steeds verder weg. Volgende week treffen ze Ajax, in Amsterdam. Excelsior gaat naar FC Utrecht.