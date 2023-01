Herrmann (NAC) mist op één seconde snelste goal uit het betaald voetbal

Opvallend genoeg nam TOP de aftrap, maar verdediger Lorenzo Piqué leverde de bal al snel in bij Jort van der Sande, die vervolgens Hermann in staat stelde om te scoren.

NAC Breda heeft vrijdagavond bij TOP Oss één van de snelste doelpunten uit de geschiedenis van het betaald voetbal gemaakt. Na acht seconden lag de bal al in het doel van TOP. Charles-Jesaja Hermann maakte de treffer voor NAC, onder toeziend oog van de nieuwe trainer Peter Hyballa, die op de tribune zat.

Hermann mist het record van de snelste goal in het betaald voetbal op één seconde. In 1968 scoorde Kees van Ierssel namens VV Baronie, eveneens uit Breda, al na zeven seconden in de Tweede Divisie tegen De Graafschap.

In de eredivisie werd begin dit seizoen ook al eens na acht seconden gescoord. Vito van Crooij deed dat namens Sparta tegen AZ. Dat was een evenaring van het snelste eredivisiedoelpunt ooit van Koos Waslander, die in 1982 tegen PEC Zwolle het doel trof namens, opnieuw, NAC Breda.