Minister wacht 'pittig gesprek' met boerenorganisaties om verscherpen mestregels

Boerenorganisaties reageren verbijsterd op de plannen van minister Adema van Landbouw om de mestregels voor boeren sneller aan te scherpen dan eerder werd gezegd. In plaats van volgend jaar moeten Nederlandse boeren al met ingang van 1 maart bepaalde maatregelen nemen. Zo spreekt minister Adema in zijn brief aan de Tweede Kamer onder andere over het aanleggen van 'bufferstroken' en het inzaaien van 'vanggewassen' zoals winterrogge en bladkool. Die moeten ervoor zorgen dat schadelijke meststoffen, zoals stikstof, niet in het grondwater terechtkomen. Sjaak van der Tak, voorzitter van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), sprak in EenVandaag op NPO Radio 1 van een financiële aderlating voor de boeren. "Wij hebben daarom tegen Adema gezegd: kijk nou of het mogelijk is om boeren tegemoet te komen met een compensatie."

Mestprivilege Al ruim zestien jaar heeft Nederland een uitzonderingspositie om van de Europese regels af te wijken. Dat is omdat we een kleiner grondgebied dan andere lidstaten hebben en een langer groeiseizoen waardoor bepaalde gewassen meer stikstof opnemen. Nederlandse boeren mochten daardoor in plaats van 170 kilo mest per hectare 230 tot 250 kilo mest per hectare uitrijden. Vorig jaar werd al bekend dat aan die uitzondering in 2026 een einde komt. Omdat Nederland op het gebied van waterkwaliteit al jaren niet aan de milieudoelen voldoet, wil de Europese Commissie af van die uitzonderingspositie en gaat er een streep door het mestprivilege van Nederland. Naast Nederland hebben onder anderen Ierland, Italië, Denemarken en delen van België een uitzonderingspositie.

Bart Kemps van Agractie spreekt van "een nieuwe deuk". De voorman van de belangenorganisatie verwacht na het weekend een pittige gesprek als Agractie weer aan tafel zit met de minister. Brussel is klaar met Nederland De Europese Commissie heeft flinke kritiek op Nederland en het geduld is op. In ruil voor de uitzonderingspositie deed Nederland verschillende beloftes aan de Europese Commissie, maar omdat Nederland die beloftes niet nakomt, is voor Brussel de maat vol. De huidige Europese Commissie is sowieso strenger op het gebied van natuur en klimaat en Brussel zag de Nederlandse uitzondering altijd al als iets tijdelijks, in tegenstelling tot het Nederlandse ministerie. Adema verwachtte eerder dat er dit jaar nog weinig hoefde te veranderen voor de boeren wat betreft het uitrijden van mest, maar daar moet de minister nu van terugkomen. De mestregels zijn onderdeel van een groter plan van de Europese Unie om de natuur te beschermen tegen de grote hoeveelheid stikstof. Bekijk in de video hieronder waarom dat een probleem is.

Al jaren gaat het in Nederland over stikstof. Niet alleen in de politiek, maar ook bij boeren, fabrieken, ga zo maar door. Maar waar hebben ze het dan eigenlijk over? Wat is stikstof en waarom zien veel mensen het de laatste jaren als probleem? - NOS

Minister Adema kwam vandaag halsoverkop terug van een landbouwbeurs uit Berlijn voor spoedoverleg in Den Haag over het beëindigen van de Nederlandse uitzonderingspositie. Als Nederland zijn uitzonderingspositie tot 2026 wil behouden, moet het nu de maatregelen aanscherpen.