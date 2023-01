Slot heeft Kasanwirjo binnen na blessures basisspelers Timber en Trauner

Arne Slot liet het op de persconferentie voorafgaand aan de Klassieker tegen Ajax al doorschemeren: Neraysho Kasanwirjo komt over van FC Groningen.

De 20-jarige multifunctionele speler tekent volgens de club binnenkort een contract tot medio 2027 in De Kuip. Kasanwirjo zal de eerste winterse versterking worden voor de Rotterdammers nadat basisspelers Timber en Trauner geblesseerd waren geraakt.

Jeugd Ajax

Eerder leek Kasanwirjo op het middenveld en in de verdediging bij Feyenoord te kunnen spelen. Slot denkt echter dat hij hem vooral in de verdediging kan gebruiken. "Hij is met name een rechtsback of een rechter centrale verdediger. Goed voor de breedte van de selectie."

Kasanwirjo speelde in de jeugd voor Ajax en kwam tot 38 wedstrijden voor Jong Ajax, voordat hij in 2021 naar FC Groningen vertrok.

Bekijk hier wat Slot vanmiddag op de persconferentie zei over de komst van Kasanwirjo: