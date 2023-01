Handbalbondscoach Olsson wil vooral rust uitstralen: 'Geloof niet zo in hectiek en schreeuwen'

Het is een koude vrijdagmiddag in Katowice waar een dun laagje sneeuw de Poolse daken en straten voorziet van een prachtig winters beeld. Tussen de oude panden en het drukke verkeer ontwaren we vanuit de taxi ineens een lange dunne man met wapperende haren. Hij rent, ondertussen kijkend op zijn sporthorloge, over het voetpad en flitst dan linksaf tussen twee auto's door een winkelstraat in. We herkennen in deze sportieveling direct Staffan Olsson, de bondscoach van de Nederlandse handbalmannen. Het is kort na een bijeenkomst voor de media in het spelershotel. De Zweed, goed voor drie zilveren medailles op de Olympische Spelen als speler, heeft ook voor de NOS zojuist een interview gegeven en besloot daarna om de gedachten even te verzetten en het hoofd te legen. Andere wereld Wie is deze opvallende verschijning nu eigenlijk? Als we Olsson observeren in het drukke spelershotel oogt hij volkomen ontspannen. Een geintje hier en daar met spelers, een Noorse supporter die drie foto's wil. Het kan allemaal.

De Nederlandse handballers vieren feest na de gewonnen wedstrijd tegen Argentinië - Reuters

Rondom trainingen of wedstrijden lijkt Olsson soms even helemaal in zichzelf gekeerd, weg van de wereld. Om vervolgens ineens wakker te schrikken en de dialoog aan te gaan met spelers of stafleden. Af en toe springt de 58-jarige Zweed uit Uppsala wild heen en weer langs de bank, maar meestal is hij de rust zelve. Waar de meeste coaches in een zwakke wedstrijd als tegen Qatar al na tien minuten naar een time-out hadden gegrepen, wacht Olsson tot diep in de eerste helft. "Ik probeer rust uit te stralen en vertrouwen te geven. Zeker in het begin is dat belangrijk. Dit soort wedstrijden moet je kunnen herkennen." "Tien jaar geleden had ik waarschijnlijk wel sneller ingegrepen, maar ik geloof niet zo in hectiek en schreeuwen. Een wedstrijd duurt zestig minuten en dat bleek ook. Op het eind wonnen we nog en dat gevoel had ik ook steeds." Rotsvast vertrouwen Wat verder opvalt is dat Olsson bijna altijd vasthoudt aan zijn vaste opbouwrij. Dani Baijens, Luc Steins en Kay Smits zijn zekerheidjes en worden nauwelijks gewisseld. "Deze jongens spelen al heel lang samen en zijn erg belangrijk voor het team", verklaart de coach die keuzes.

Samir Benghanem in actie op het WK - Getty

"Voor anderen is het inderdaad moeilijk om erin te komen. Tot nu toe krijgen deze drie spelers op die posities het vertrouwen en dat betalen ze ook uit. Hopelijk dienen zich in de toekomst meer spelers aan waardoor we op dezelfde manier kunnen blijven spelen." Rugnummer 13 Als speler hoorde hij bij de allergrootsten. Olsson won alle kleuren medailles en was vooral bij het gerenommeerde THW Kiel een gevreesd schutter met een verwoestende linkerarm. Hij speelde als rechteropbouwer altijd met nummer 13. Olsson lacht, zoals hij dat vaak doet aan de vooravond van de kraker tegen Duitsland. "Ik kreeg dat nummer toevallig en later me vaak gevraagd waarom ik met zo'n ongeluksgetal wilde spelen. Toen vond ik het alleen maar mooier en grappiger worden. Ik heb er uiteindelijk 258 interlands mee mogen spelen en heb laten zien dat je met dit nummer ook goed en succesvol kan zijn."

Staffan Olsson in actie voor Zweden tijdens de Olympische Spelen in 2000 in Sydney - AFP

Nu kan Olsson in zijn eerste maanden met Nederland geschiedenis schrijven. Waar het begin van de EK-kwalificatie nog moeizaam verliep en ook de voorbereiding op dit toernooi wat tegenviel, staat Oranje er nu in volle glorie. Met een solide dekking gekoppeld aan dynamisch en snel spel. Na de zwaarbevochten wedstrijd tegen Qatar, die pas diep in de tweede helft werd gewonnen, lonkt een historische kwartfinale. Hoewel dat een loodzware klus zal worden met de topnaties Noorwegen en Duitsland als concurrenten in de poule. Twee overwinningen zijn noodzakelijk, te beginnen zaterdagavond tegen de Duitsers en dan nog maandag tegen Servië. Eigen spel spelen "Duitsland heeft een fysieke ploeg die weinig fouten maakt en heel compact verdedigd", weet Olsson. "Het wordt zwaar en we maken alleen een kans als we een heel hoog niveau halen zoals tegen Noorwegen. Maar als dat lukt, kunnen we van iedereen in de wereld winnen."

Nederland-Duitsland De tweede wedstrijd in de hoofdronde van het WK tussen Nederland en Duitsland wordt zaterdagavond om 20.30 uur gespeeld in Katowice. Maandag om 18.00 uur volgt nog een duel met Servië.