Slechte dag op de beurs, vooral banken dalen flink

Aandelenbeurzen zijn in heel Europa diep in het rood gesloten. Met name bankaandelen beleefden een slechte dag. Op de beurs in Amsterdam verloor ING het meest na berichten over dubieuze transacties met Russisch geld. Het aandeel sloot 9,3 procent lager. Het Britse HSBC en Deutsche Bank, die in de zaak ook genoemd worden, verloren respectievelijk 6,8 en 8,7 procent.

Maar ook niet-betrokken Europese banken eindigden de dag flink in het rood. Zo sloot ABN Amro 6,7 procent lager. "Dit is een probleem dat nog niet onder controle is", zegt analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. "Het zal opnieuw tot strengere regels leiden", denkt hij. "Dat is niet goed voor de winstgevendheid."

Algehele malaise

Maar ook het in Europa oplopende aantal coronabesmettingen helpt niet mee, zegt analist Nico Inberg van beleggerswebsite IEX. "Je ziet dat het sentiment rond banken niet goed is. Banken vangen de klap van faillissementen op."

"De geluiden van nieuwe lockdowns klinken weer vandaag, bijvoorbeeld in Londen", zegt Inberg. Dat betekent dat de coronacrisis opnieuw in beeld komt. "Nu wordt men toch een beetje zenuwachtig. We hadden gehoopt dat het langzaam beter zou worden."

Ook op Wall Street is de handelsdag slecht begonnen. In de VS worden onder meer luchtvaartmaatschappijen flink geraakt.