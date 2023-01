Advocaten: kroongetuige Nabil B. moet eerder vrijkomen vanwege blunders OM

De advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, willen dat hij anderhalf jaar eerder vrijkomt dan is afgesproken met het Openbaar Ministerie. Volgens de verdediging heeft het OM zo geblunderd dat een kortere straf op zijn plaats is.

Vandaag kwam de verdediging van Nabil B. aan het woord in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Advocaten Onno de Jong en Peter Schouten vinden dat hun cliënt dit najaar moet worden vrijgelaten. "Wij vragen om sympathie en coulance, omdat de ellende waar hij doorheen heeft moeten gaan nadat hij had besloten met politie en justitie te gaan samenwerken, eigenlijk geen kroongetuige in Nederland mag overkomen."

Ze haalden fel uit naar het Openbaar Ministerie, dat volgens hen nog veel te leren heeft als het vaker kroongetuigen wil inzetten. Schouten sprak van een "giftige cocktail van naïviteit, incompetentie en arrogantie" bij het OM.

'Weggehoond'

Volgens De Jong heeft Nabil B. van begin af aan gewezen op gevaar, maar werd hij door het OM "weggehoond". Justitie maakte de kroongetuigendeal in 2018 bekend, terwijl er niet of nauwelijks veiligheidsmaatregelen voor de familie van Nabil B. waren genomen. Nog geen week later werd zijn onschuldige broer doodgeschoten.

Het leidde tot een permanente crisis tussen Nabil B. en zijn familie enerzijds en het OM anderzijds. Nabil B. heeft zeven procedures tegen de overheid gevoerd om betere bescherming, advocaten en een vertrouwenspersoon te krijgen. Daarnaast verspreidde justitie maar liefst vier keer per abuis foto's van Nabil B. in het strafdossier.

De verdediging vindt dat niet alleen zulke fouten, maar ook het feit dat er drie mensen uit de omgeving van de kroongetuige zijn vermoord, moeten leiden tot strafkorting. Wat het OM betreft zit Nabil B. acht jaar in de cel voor zijn eigen rol bij liquidaties, de advocaten willen dat hij na 6,5 jaar al vrijkomt.

De kroongetuige zit nu bijna zes jaar vast. Om veiligheidsredenen zit hij alleen in detentie, waardoor hij volgens zijn advocaten in een sociaal isolement verkeert. Ook dat zou mee moeten wegen, vinden zij.

Drie moorden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet nog onderzoek naar de drie moorden rond het Marengo-proces. Naast de broer van de kroongetuige werden ook zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Het eindrapport verschijnt binnenkort.

Komende week rondt de advocaat van Ridouan Taghi haar pleidooi af. Zij vindt dat haar cliënt moet worden vrijgesproken van het plegen van liquidaties.