Depay tekent voor tweeënhalf jaar bij Atlético Madrid, Carrasco naar Catalonië

Atlético Madrid heeft de komst van Memphis Depay bevestigd. De 28-jarige spits komt over van FC Barcelona en heeft voor 2,5 jaar getekend.

Donderdag trainde de 86-voudig international, goed voor 43 doelpunten, met permissie van Barcelona al mee met de huidige nummer vier van Spanje. Vrijdag doorstond hij de medische keuring. Vrijdag wordt hij in Madrid gepresenteerd.

Na vier jaar PSV kwam Depay uit voor Manchester United, Olympique Lyonnais en, sinds juli 2021, FC Barcelona. Bij die laatste club kwam hij onder coach Xavi Hernández maar weinig aan spelen toe.

Depay had nog een contract tot het einde van het seizoen. Volgens Spaanse media heeft Atlético het laatste half jaar afgekocht voor drie miljoen euro.

Intense eerste dag

"Simeone kent mij goed uit mijn periode bij Barcelona, maar ook al uit de tijd bij Lyon", aldus Depay. "Hij was al enthousiast over mij toen ik in Frankrijk voetbalde. Zijn bedoeling is dat ik weer ga spelen in de vorm die ik destijds daar had", verklaarde de aanvaller, die wegens een blessure ook voor het WK van eind vorig jaar in Qatar nauwelijks voor Barcelona in actie kwam.

Depay zei blij te zijn met de kennismaking met de Argentijnse coach. "Mijn eerste dag hier was intens, maar de trainer wilde meteen weten hoe ik me voelde en wat hij voor me kon doen. Hij helpt me om me zo snel mogelijk aan te passen, zodat ik me hier thuis ga voelen. En ik ben blij hier te zijn. Hopelijk kan ik snel op het veld laten zien wat ik waard ben."

Carrasco naar Catalonië

Barcelona kan Yannick Carrasco aan het einde van het seizoen overnemen van Atlético Madrid. Dat heeft de club bedongen tijdens onderhandelingen over de transfer van Memphis Depay naar Atlético.

Barcelona vertelt niet voor welk bedrag het Carrasco kan inlijven. Spaanse media melden dat de Belgische vleugelspits 20 miljoen euro moet kosten. De 29-jarige Carrasco staat tot de zomer van 2024 bij Atlético onder contract.