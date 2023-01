Rutte bestrijdt vrees trage afhandeling toeslagenaffaire

Premier Mark Rutte deelt de vrees van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire nog tot 2030 gaat duren niet. Dat zei hij vandaag bij zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Ook ziet hij geen reden om het systeem aan te passen in een poging de compensatie sneller te laten verlopen. "Wat je ziet is dat het ontzettend belangrijk is dat je niet alles omgooit om te gaan versnellen, want dan gaat het vertragen. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen ook de Rekenkamer en allerlei andere deskundigen."

2030

De VNG zei woensdag bij Nieuwsuur te vrezen dat het nog jaren zal duren voordat gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig gecompenseerd zijn. "Als je heel nuchter kijkt, dan ga je echt richting 2030 voor ze duidelijkheid hebben", zei bestuurder Peter Heijkoop. Gemeenten ondersteunen toeslagenouders die nog niet gecompenseerd zijn, en hebben daar volgens Heijkoop dus hun "handen vol" aan.

"Ik laat die inschatting even bij de VNG", zegt Rutte. "Wij hebben echt een ander beeld daarvan. We denken ook dat het langzamerhand eerder sneller dan trager gaat door alle maatregelen die genomen zijn. Er wordt met man en macht aan gewerkt, het is uiterst complex en iedereen wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven."

Landurig proces

Het aanvragen van compensatie is nu een langdurig en complex proces. Na een korte beoordeling kregen gedupeerden al een compensatie van 30.000 euro. Wie denkt recht te hebben op meer, krijgt een uitgebreidere integrale beoordeling. Dat proces kan tot 2026 duren, verwachten de gemeenten. Daarna is de kous nog niet af: gedupeerden die denken dat ze nog niet genoeg gecompenseerd zijn kunnen daarna nog door naar de Commissie Werkelijke Schade.

Het versimpelen van dat systeem is geen optie, zei Rutte vandaag op de persconferentie. "Iedere keer onder morele druk de systemen omkeren werkt eerder vertragend dan versnellend. Dat is al bij de toeslagenaffaire en Groningen (bij de afhandeling van de aardbevingsschade, red.) gebleken."

'Geen prioriteit verloren'

De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die door de Belastingdienst onterecht werden bestempeld als fraudeur. Drie jaar geleden vertelde premier Rutte na een bijeenkomst met een paar honderd van die ouders hoe hij tot tranen toe geroerd was door de verhalen van de gedupeerden.

Een jaar later diende het kabinet-Rutte III zijn ontslag in, nadat de parlementaire ondervragingscommissie naar de toeslagenaffaire harde conclusies trok over hoe de politiek de kwestie had aangepakt. Het kabinet beloofde toen een "ruimhartige vergoeding" voor de gedupeerden, en Rutte schreef aan de Tweede Kamer dat genoegdoening voor de toeslagenouders "de hoogste prioriteit" had.

Nu, twee jaar later, is dat proces nog steeds volop gaande. Maar de kwestie heeft - ondanks alle andere crisissen - geen prioriteit verloren, zei Rutte. "Er zijn ook andere problemen, maar dat zal er nooit toe leiden dat de focus ook maar een seconde af zal gaan van Groningen en de toeslagen."

"Alles is erop gericht het zo snel mogelijk te doen. Met de 30.000 euro-regeling is er een stap gezet, maar er moet nog heel veel gebeuren. We willen allemaal dat het zo snel mogelijk gaat. Er zijn inmiddels 1.500 mensen mee bezig. Er is bij het aantreden van dit kabinet een staatssecretaris benoemd die daar fulltime mee bezig is. Naast de Douane is het de belangrijkste klus die er ligt."