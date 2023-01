Voetbalwedstrijden afgelast wegens winterse weersomstandigheden

Willem II en FC Eindhoven verschijnen vrijdagavond niet aan de aftrap in Tilburg. De wedstrijd tussen beide clubs gaat vanwege de winterse weersomstandigheden niet door. Het veld van het Koning Willem II Stadion is onbespeelbaar, laat voetbalbond KNVB weten.

Willem II vreest dat de weersomstandigheden bovendien kunnen leiden tot verkeersproblemen rond het stadion. De bond gaat het duel op korte termijn opnieuw inplannen.

Ook de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Heracles Almelo is uit het vrijdagprogramma gehaald.

MVV meldt dat de "winterse omstandigheden" in De Geusselt veilig spelen in de weg staan. Om die reden is de wedstrijd tegen Heracles geschrapt. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet bekend.

Veld Fortuna onbespeelbaar

In de Eredivisie Vrouwen stond onder andere het duel tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle op het programma, maar ook dat gaat niet door. Ook het veld van Fortuna Sittard is onbespeelbaar geworden door de sneeuw. De wedstrijd wordt eveneens op een nog te bepalen datum ingehaald.