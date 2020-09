Halep heeft in Rome geen genade voor niet-fitte Plísková

Bij 4-0 in de eerste set leek Halep bij 0-40 zowaar haar service in te leveren, maar ze won vervolgens negen punten op rij. Na de eerste set liet Plísková zich behandelen aan haar onderrug. Ze wist nog een game te maken, maar gaf snel daarna op.

Van de vorige elf onderlinge duels had Halep er zeven gewonnen, maar de laatste twee keren was de winst naar Plísková gegaan. De Tsjechische (net als Halep 28 jaar) werd nu echter compleet overdonderd.

Simona Halep heeft het graveltoernooi van Rome gewonnen. De Roemeense, in 2017 en 2018 verliezend finaliste, leidde in de finale tegen met 6-0, 2-1 toen haar tegenstandster Karolína Plísková, nota bene de titelhoudster, het voor gezien hield.

Halep is bezig aan een sterke reeks. Voordat de tenniswereld tot stilstand kwam vanwege covid-19 won ze het toernooi van Dubai. In augustus won ze bij haar terugkeer op de baan direct het toernooi van Praag. Daarna liet ze de US Open schieten om zich volledig te kunnen richten op Roland Garros, dat aanstaande zondag begint.

De Nederlandse tennissters Kiki Bertens en Arantxa Rus kwamen ook op het toernooi in Rome in actie. Beiden verloren in de tweede ronde. Bertens ging onderuit tegen de Sloveense Polona Hercog, Rus verloor van de Tsjechische Markéta Vondrousová.