Slot vindt het 'ontzettend zonde' dat veiligheidsnetten nodig zijn bij Klassieker

"Maar er wordt ingeschat dat het nodig is", weet de 44-jarige hoofdtrainer, die vervolgens antwoordt op de vraag waarom de netten er hangen. "Het lijkt me logisch dat ze er niet hangen omdat we het zicht van de supporters daarmee verbeteren. Ze zullen er hangen omdat er voorwerpen op het veld gegooid worden."

Arne Slot staat zondag voor het eerst in zijn trainerscarrière in een met supporters gevulde Kuip tijdens een Klassieker. Wel vindt de trainer van Feyenoord het "ontzettend jammer" dat er veiligheidsnetten worden opgehangen in het stadion voor de topper tegen Ajax.

Arne Slot blikt in de persconferentie vooruit op de wedstrijd tegen Ajax van zondag 22 januari. Tijdens die wedstrijd hangen er veiligheidsnetten in De Kuip om te voorkomen dat er voorwerpen op het veld worden gegooid. - NOS

Slot vindt het wel "mooi" dat de Klassieker weer met publiek gespeeld kan worden. "Dat het weer een beetje normaal is. De vervolgstap is dat het zonder netten gespeeld gaat worden. Die stap daarna, maar dat zal nog wel een paar stappen verder zijn, is dat er ook weer uitsupporters bij zullen zijn."

Niet alleen in de voetbalwereld

Volgens de Feyenoord-trainer speelt het probleem omtrent zich misdragende mensen niet alleen in het stadion. "Ik zou bijna zeggen: was het maar alleen de voetbalwereld waarin we ons zorgen moesten maken over hoe we met elkaar omgaan."

"Dan was het probleem veel minder groot dan dat het daadwerkelijk in Nederland is", gaat Slot verder. "Want ik weet niet of jij kinderen hebt en of jij het prettig vindt als zij zaterdagavond uitgaan, maar ik denk dat we allemaal een beetje zenuwachtig thuiszitten tot het moment dat ze weer thuis zijn."

Slot ziet dat "die wereld wordt doorgetrokken in de voetbalwereld" en noemt dat "ontzettend zonde". "Bij het WK in Qatar heb je gezien hoe veilig je daar met elkaar naar het stadion kan gaan. Ik denk dat we niks liever willen dan dat dat weer kan, maar ik vrees dat het een beetje wishful thinking is de komende jaren."