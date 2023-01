Van Nistelrooij helder na vertrek Madueke: 'De echte karakters moeten nu opstaan'

Na het bijna onvermijdelijke tussentijdse vertrek van sterspeler Cody Gakpo bij PSV liet Ruud van Nistelrooij er geen misverstand over bestaan: er gaat niemand meer weg. Maar twee weken later moet de trainer daar, in de aanloop naar het competitieduel met Vitesse van zaterdagavond, toch op terugkomen. "Inderdaad. Maar wat ik toen zei was ook waar ik erg op hoopte." Er bleek echter geen houden meer aan toen Chelsea zich meldde voor Noni Madueke, nog zo'n in het oog springende PSV'er. Het levert Van Nistelrooij gemengde gevoelens op. "Je verliest een kwalitatief heel goede speler die het verschil kan maken in een wedstrijd met een individuele actie, een doelpunt en een assist. Aan de andere kant is er wat de speler wil en een dusdanige financiële compensatie dat je wel tot dit besluit moet komen." Koste wat kost Vooral die laatste argumenten speelden een grote rol. Madueke gaf aan "koste wat kost" terug te willen naar Londen, de stad die hij in 2018 verruilde voor Eindhoven, en de 35 tot 40 miljoen euro die Chelsea voor de Engelse aanvaller wil betalen, kon PSV niet laten liggen.

Noni Madueke - ANP

"Natuurlijk heb ik laten weten dat ik wil dat de beste spelers aan boord blijven, maar ik kan mij ook inleven in het belang van de club. En dat is ook financieel, een situatie waar we helaas rekening mee moeten houden." Openheid Heel veel kon Van Nistelrooij daar niet over zeggen, maar hij belooft: "Als deze transferwindow voorbij is, zal Marcel Brands (de algemeen directeur van PSV, red.) volledige openheid geven over de financiële en sportieve keuzes die er gemaakt zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat de achterban weet waarom bepaalde keuzes worden gemaakt."

PSV-Vitesse bij de NOS Het competitieduel tussen PSV en Vitesse begint zaterdag om 20.00 uur. De wedstrijd in Eindhoven is live te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is kort na de wedstrijd ook online te zien en vanaf 22.25 uur in Studio Sport op NPO 1.

De coach, die nog altijd wil blijven meedoen in de strijd om de landstitel, verwacht voor die tijd al wel versterkingen te kunnen begroeten. "Ik weet dat er achter de schermen heel veel gedaan wordt om de ploeg te versterken. Daar hebben we nog tijd voor. En ik ga er ook vanuit dat die er komen, waardoor we weer verder kunnen bouwen aan het team." Echte karakters Zijn eerste prioriteit ligt nu bij zaterdag, de wedstrijd tegen Vitesse, de eerste zonder zowel Gakpo als Madueke. "We moeten dat opvangen. En dat gaan we ook doen. We hebben drie wedstrijden in zeven dagen. Dat zijn sleutelwedstrijden. We moeten nu laten zien na alles wat er gebeurd is - na het resultaat in Sittard (0-0, red) en na deze transfer - dat onze ambitie overeind blijft, dat het team hongerig is en vooruit wil."

Xavi Simons - Pro Shots