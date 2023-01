Geen gaswinning meer bij nieuwe gasvelden op land, wel op Noordzee

De overheid geeft geen nieuwe 'opsporingsvergunningen' meer af voor gaswinning op land. Dat betekent dat bijvoorbeeld de NAM geen toestemming meer krijgt om te onderzoeken waar er gas in de grond zit.

Wel worden er nog winningsvergunningen afgegeven, zo heeft het kabinet besloten. In die gevallen is er al een opsporingsvergunning afgegeven en is al bekend waar gas in de grond zit en hoe dat eruit gehaald kan worden.

Voor de winning van olie worden helemaal geen vergunningen meer afgegeven. Olie is niet noodzakelijk voor de leveringszekerheid van energie aan huishoudens, zegt het kabinet.

Het is de bedoeling dat omwonenden betrokken gaan worden bij de nieuwe gaswinningsprojecten. Zij krijgen vooraf een inschatting van wat het voor hun omgeving betekent. Ook gaan ze op de een of andere manier meedelen in de opbrengst, bijvoorbeeld via de verwarming van hun huizen of financiële bijdragen aan hun regio.

Waddengebied

Voor het Waddengebied worden geen nieuwe vergunningen meer afgegeven. Overeenkomstig de afspraak uit het regeerakkoord wordt alleen de procedure voor het gasveld bij Ternaard afgemaakt. Daar valt in de loop van dit jaar de beslissing. Bestaande gas- en zoutwinning moet daar uiterlijk 2035 zijn beëindigd.

Voor de gaswinning op de Noordzee geldt dat het kabinet juist inzet op versnelde vergunningen voor de kleine gasvelden. Drie bedrijven hebben al interesse getoond en zijn bereid 500 miljoen euro te investeren.