Failliete medicijnenfabriek InnoGenerics overgenomen, kan openblijven

De Leidse medicijnenproducent InnoGenerics kan toch een doorstart maken. Het bedrijf, dat vorige maand nog failliet werd verklaard, wordt overgenomen door Ofichem Groep, een leverancier van grondstoffen voor medicijnen die in Ter Apel is gevestigd. De deal is gisteravond gesloten, meldt de curator.

InnoGenerics produceert zogenoemde generieke medicijnen tegen kwalen als hart- en vaatziekten, diabetes, depressies en epilepsie. Toen het faillissement werd aangekondigd, waren er zorgen over een mogelijk medicijntekort in ons land. Directeur Wiarda van InnoGenerics zegt daarom opgelucht te zijn over de doorstart. "Deze fabriek is van groot belang voor de leveringszekerheid van generieke medicijnen in Nederland. Ik zal mij blijven inzetten om duurzame medicijnproductie dichtbij huis te borgen."

De nieuwe eigenaar meldt dat niet alle productielijnen in de fabriek weer worden opgestart. Ofichem Groep zegt van plan te zijn de eigen bedrijfsactiviteiten samen te voegen met die van InnoGenerics.