Dani Alves door Catalaanse politie gearresteerd in aanrandingzaak

De Catalaanse politie heeft Dani Alves gearresteerd in een onderzoek naar een aanrandingszaak. De 39-jarige international van Brazilië wordt ervan verdacht in een nachtclub een vrouw ongewenst onder haar ondergoed te hebben betast.

Alves werd gearresteerd nadat hij op een politiebureau in Barcelona een verklaring had afgelegd. Justitie in Barcelona begon op 10 januari een onderzoek nadat een vrouw een aanklacht had ingediend.

De 39-jarige Braziliaan keerde in november 2021 terug naar FC Barcelona. Daar maakte hij tussen 2008 en 2016 gloriejaren mee, waarin de club met onder anderen Andrés Iniesta, Xavi en Lionel Messi een onuitwisbare indruk maakte.

Alves speelde na zijn vertrek bij Barcelona achtereenvolgens voor Juventus, Paris Saint-Germain en São Paulo. Inmiddels speelt hij bij het Mexicaanse Pumas UNAM.

Alves ontkent

De 126-voudig international, deze winter nog met Brazilië actief op het WK in Qatar, ontkent de aantijgingen. Hij vertelde vorige week aan de Spaanse televisiezender Antena 3 dat hij de vrouw niet had betast.

"Ik was aan het dansen en had het naar mijn zin, zonder iemand lastig te vallen", zei hij. "Ik weet niet wie deze dame is. Hoe zou ik dat een vrouw aan kunnen doen?"